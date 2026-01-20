焦點股》台玻：玻纖布吃緊 連兩日漲停

〔記者張慧雯／台北報導〕受到玻纖布供應持續吃緊之故，玻璃股台玻(1802)昨日開盤後股價直奔漲停45.95元，今日雖然全球玻纖布大廠日東紡股價翻黑，不過，台玻仍直奔漲停來到50.5元，一口氣越過壓力，截至9:30分為止，成交量超過23萬張，漲停委買張數近7萬張。

法人認為，台玻目前主要業務仍以平板玻璃為主，受房地產與營建業影響最大，至於玻璃纖維則應用於印刷電路板(PCB)材料、風電葉片等產品，由於今年中國房地產有望回溫，再加上玻纖布供給吃緊，且台玻斥資22.5億元擴產，高階玻纖布的產線從4條一口氣擴增至12條，且今年下半年就有機會開始量產，產能有機會較去年翻倍。

觀察三大法人動態，昨日外資續買、主力則呈現賣超，在外資買、內資賣的情況下，台玻還能連續拉出兩支漲停板，法人看多頭氣勢正盛，但投資人追高仍須謹慎。

