焦點股》台玻︰玻纖布題材夯 連兩日亮燈

〔記者張慧雯／台北報導〕受到日東紡股價大漲激勵，玻纖布族群再度回神，玻璃股台玻(1802)昨日盤中鎖漲停後，今日再度開高走高，9:42分再度直奔漲停35.25元，爆出21.6萬張成交量，已超越昨日，還高掛近6萬張漲停委買單，連兩日亮燈、氣勢驚人。

今日玻纖布族群由富喬(1815)領頭漲停，台玻接棒也跟著亮燈。觀察昨日三大法人動態可發現，外資連兩日買超、合計達1.2萬張，投信與自營商昨日也呈現買超，三大法人昨日買超逾1.2萬張，不過，此波台玻強勢股價來自於主力，昨日主力買超高達4.55萬張，買超券商以國票敦北法人、凱基台北、統一、統一城中為主。

廣告

法人分析，台玻前波高點為40.1元，從營收表現來看，10月營收達35.57億元、月減近4%，以1-10月來說則與去年相當，不過台玻第三季確實呈現虧轉盈，每股稅後盈餘(EPS)0.1元，累計前三季每股虧損0.33元，同時因應市場對Low DK玻纖布需求，也通過「TD紗場新建計畫案」，總投資金額約22.5億元。

