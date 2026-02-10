焦點股》台玻︰連4日賣超4.4萬張 散戶套牢怨外資

〔記者張慧雯／台北報導〕台股連兩日合計大漲逾千點，不過，玻璃股台玻(1802)卻因外資連四日賣超、股價連日下跌，今日又開平高後走低，早盤高低振幅近5%，截至10:12分為止，股價下跌1.5元、暫報43.05元，成交量近4.3萬張，不少套在50元以上的散戶大喊「都是外資年前提款害的」。

仔細觀察外資動向可發現，2月4日開始連四日賣超累計超過4.4萬張，且賣超幅度越來越大，昨日一口氣賣超2.1萬張，前日也賣超逾2萬張，外資一開始出現賣超、散戶信心潰散，股板哀號聲不斷，還被戲稱「買進台玻，心變玻璃」。

法人認為，全球玻纖布缺貨，觀察今日的日東紡股價也還在漲，不過，看來農曆年前外資手中只願意持有電子權值股，中小型股陸續獲利了結，建議投資人空手可暫待年後，應該還有表現機會。

