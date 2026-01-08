焦點股》台玻：隔日沖現身 股價巨震

〔記者張慧雯／台北報導〕昨日台股小跌，不過玻纖布族群表現仍強，今日玻璃股台玻(1802)再度衝高，盤中最高來到37.8元，孰料，隔日沖現身、賣壓罩頂，截至10:19分為止，上漲0.6元、暫報35.95元，爆出11.8萬張成交量。

玻纖布需求居高不墜、缺口持續擴大，而台玻股價一早大漲，不少散戶期待「今天亮燈(漲停)」，不過，只維持半個小時，台玻股價大漲後賣壓隨即出籠，散戶大喊「主力開始倒貨」，也有人認為「中長期看多」不用緊張，股板討論「該賣」還是「續抱」超級熱烈。

廣告 廣告

觀察三大法人動態可發現，外資昨日買超9192張、投信賣超900張、自營商買超2049張，合計買超上萬張，至於主力昨日也買超7570張，買超券商以摩根士丹利、凱基台北、美林證券為主；法人表示，台玻近期約在35元附近盤整，前波套牢量不輕，投資人可多留意尚未公告的去年12月營收數字，切莫躁進。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》南亞：外資主力挺 爆量漲停

焦點股》聯電：成熟製程吹漲風？ 股價亮燈漲停

台股收盤》殺「積」爆8530億新天量 指數收跌140點

焦點股》台光電：Vera Rubin不採用M9材料？ 股價一度跌停

