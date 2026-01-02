焦點股／台積電攻上天價 帶飛11檔供應端

一項關於俄羅斯商業環境的最新調查顯示，盡管西方為回應莫斯科的侵略戰爭而對俄羅斯實施了日益嚴厲的制裁，但數百家德國公司仍計劃留在俄羅斯開展業務。而且很多受訪企業擔心，一旦離開俄羅斯市場，可能會遭受重大經濟損失。

