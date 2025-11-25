焦點股》台積電：先進製程遠不足客戶需求 股價強漲
〔記者洪友芳／新竹報導〕美股週一大漲，台積電ADR強彈3.48%，激勵台積電(2330)今股價開盤也重返1400元之上，以1425元開出，較昨飆漲50元，截至09點22分，股價暫報1415元，上漲40元、漲幅2.91%，成交量6778張。
台積電董事長魏哲家與前董事長劉德音上週五獲頒美國半導體產業協會(SIA)最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」，魏哲家在典禮致詞指出，客戶對先進製程需求大幅超過預期，與台積電現有產能約達3倍缺口。這意味著AI晶片將持續造成先進製程供給緊俏，台積電勢必持續擴產。
台積電今舉行年度供應鏈論壇，國內外設備與材料等供應商都將齊聚一堂。半導體供應鏈透露，台積電因應人工智慧(AI)晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，在竹科、高雄共規劃投資7座2奈米廠已不敷需求，近期預計在台灣再投資建3座2奈米廠，地點可望落在南科附近的南科特定區，推估若以1座廠投資金額3千億元，總投資額將達9千億元。
此外，台積電在高雄楠梓產業園區的5座晶圓廠正展開量產或施工中，將再增添第6座廠，南科管理局昨證實，國科會已將P6廠用地變更納入且通過行政院核定，用地已經準備好了。據了解，台積電第6座廠也將規劃生產2奈米世代的A16奈米製程技術。
台積電投資擴產的利多效應，帶動漢唐(2404)、亞翔(6139)、帆宣(6196)、家登(3680)等供應鏈個股，今股價也紛上漲。
