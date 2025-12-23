焦點股》台積電：輝達將對中國出貨H200 股價激昂

輝達將對中國出貨H200，台積電股價激昂。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股四大指數皆收漲，AI晶片龍頭輝達傳出已告知中國客戶，預計明年2月中旬的農曆新年假期前開始向中國出貨H200晶片，輝達股價續揚，台積電ADR也上漲1.5％，激勵台積電(2330)今股價續漲，以1475元、漲10元開出，截至9點05分前，並走高至1480元，上漲15元、漲幅逾1%，市值為38.38兆元。

美股收漲，道瓊指數漲227.79點或0.47%，標普500指數漲43.99點或0.64%，那斯達克指數漲121.21點或0.52%，費城半導體指數漲77.71點或1.10%。外媒報導，輝達預計在2月中旬的農曆新年假期前開始向中國出貨H200，輝達股價漲1.5%。台積電ADR也上漲1.5％，收293.28美元。

