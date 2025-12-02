焦點股》台達電：完全收購晶睿 再戰千金股

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電(2308)宣布以每股100元現金收購安防廠晶睿通訊(3454)全部股權，交易總額約37.33億元。法人看好透過完全收購，可讓決策鏈更短、反應更快，並提升跨部門協同與資源效益，激勵台達電股價挑戰重返千金股，截至上午11時38分暫報991元，漲幅1.85%，成交量1萬4337張。

回顧台達電昨晚重訊記者會，董事長暨執行長鄭平表示，智慧樓宇是台達長期看好的應用領域，晶睿在影像監控與安防技術具深厚基礎，是台達樓宇自動化的重要支柱。面對國際市場節奏加快、需求轉變更為劇烈，兩家公司以往各自為獨立上市公司，整合速度與資源調配皆受限；透過完全收購，可讓決策鏈更短、反應更快，並提升跨部門協同與資源效益。

至於併購案是否涉及調整生產基地、海外佈局或其他營運挑戰，台達電強調完全整合是「因應產業變化」的必要手段，將以更快速的步調迎接全球市場商機。晶睿則表示，未來將持續深化AI安防技術並擴大跨域合作，在台達資源支援下，朝全方位智慧安防服務商前進，全面整合智慧樓宇與安防AI的核心能力，以因應全球市場快速變動。

