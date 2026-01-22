焦點股》台達電：股價創新高 市值超車鴻海

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著今日台股強力反彈，電源供應器龍頭廠台達電(2308)今早盤股價一度觸及漲停價1245元，創下歷史新天價，截至上午9時34分暫報1230元，漲幅8.37%，成交量8226張，市值正式超過電子代工龍頭廠鴻海(2317)，僅次於晶圓代工龍頭廠台積電(2330)。

台達電基本面仍被市場看好，受惠於旗下AI伺服器電源與液冷散熱系統出貨暢旺，去年12月營收創下歷年同期新高，第四季業績同為單季最強表現，帶動2025年總營業額登上歷年巔峰，管理層今年持續以整體營運雙位數成長作為目標，看好後市發展。

台達電指出，集團AI伺服器相關產品線訂單能見度良好，隨著AI所需算力與用電量急速攀升，能源基礎設施(Energy Infrastructure)會成為下一波爆發式成長市場，潛在商機將從資料中心能源管理擴大至微電網與大型儲能應用，助攻未來新成長曲線。

對於AI供應鏈需求仍然強勁，台達電旗下台灣、泰國、美國產線均維持滿載狀態，泰國已在去年底新增三座廠房，美國則應客戶指定，逐步擴大液冷組裝能力，若需求急遽上升，不排除採租廠方式新設產能。非美國市場訂單部分，已與客戶協調回到中國投產，以加強區域供應缺口。

