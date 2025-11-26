焦點股》和成：軍工股帶旺 直奔漲停

〔記者張慧雯／台北報導〕受到軍工股族群大漲，玻璃陶瓷股和成(1810)開盤半小時湧入大單，隨即直奔漲停18.75元，截至10:36分為止，和成成交量近5000張，漲停委買張數超過2900張。

和成日前舉行法說會，總經理陳世傑表示，精密陶瓷已推廣至醫美、國防(抗彈版)，等級RF2抗彈板推出後詢問度與需求量大增；碳纖維複合材料的產品，除用在無人機機殼和輪圈外，也供應給半導體晶圓廠，應用在晶圓載具、無塵室地面鋪設導管和格子樑的設計等，產品也已申請台灣和美國的專利；至於衛浴本業方面，新款智慧型超級馬桶推出後，訂單接了不少，有些訂單今年可交貨，部分則因建案較大，可能明年或後年陸陸續續交貨。

觀察三大法人動態可發現，外資連7日買超、買超張數超過1400張，主力則小買45張；法人認為，和成第三季因認列中國的損失，獲利大幅下滑，目前軍工營收占比仍在一成以下，投資人若高點進場仍須謹慎為宜。

