焦點股》和椿：機器人大軍奮起 滾量大漲

〔記者方韋傑／台北報導〕台股機器人大軍今日奮起，主要受惠於輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在美國消費性電子展(CES)演講時提到「機器人版ChatGPT」時刻到來，帶動相關概念股大受買盤青睞，其中，自動化解決方案供應商和椿科技(6215)截至上午10時31分暫報113.5元，漲幅6.57%，成交量4580張。

和椿表示，受惠於高科技、先進製程、電子製造等產業客戶持續擴產以及製程優化，在全球製造業正加速佈局高效率、自動與智慧化產線升級下，帶動旗下設備與模組的出貨增加，加上公司近年來積極憑藉所累積的關鍵組件技術，延伸開發多款自動化設備與機器人完整客製化解決方案，不僅深化既有單一智慧製造客戶合作不同產線訂單的滲透率，亦擴增市場範疇至包括智慧服務、智慧物流等領域，創造整體訂單保持良好能見度。

展望2026年，和椿對於整體營運成長深具信心，將持續以「深耕既有、強勢外拓」雙軸策略，全面啟動下一階段營運的高速成長。隨著全球智慧製造需求持續擴張，公司已從「單點導入」走向「多產品、深場域」的滲透模式，深化既有大型智慧製造客戶的合作緊密，透過跨產線、跨製程的整合導入，使單一客戶的AMR(自主移動機器人)、無人搬運、設備模組需求呈現正向成長的效果，打造營運動能具備高度可預見性與長期續航力。

