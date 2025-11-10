焦點股》和椿：第3季EPS寫佳績 盤中勁揚

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化解決方案供應商和椿科技(6215)第3季受惠於設備與模組事業體成長、機器人產品出貨持續增加，單季每股稅後盈餘(EPS)為0.63元，創近3年同期新高，帶動今日早盤股價勁揚，高點一度觸及117元、漲幅逾6%，截至上午10時16分暫報115元，漲幅4.55%，成交量1782張。

和椿觀察，AI與機器人產業正進入深度融合階段，全球正掀起以智慧製造為核心的自動化新浪潮。產業發展重點集中於人形機器人、自主移動機器人(AMR)與機器人即服務(RaaS，Robotics as a Service)商業模式的興起，並朝著人機協作、場域智慧化的方向整合。台灣在精密機械、馬達、控制工程與散熱等領域長期累積的技術實力，加上完整的半導體供應鏈體系，正好契合AI機器人產業的關鍵需求。

和椿對於未來保持審慎樂觀看法，旗下設備與組件事業處、與機器人事業處將進行資源整合，以提供客戶一站式的整體解決方案，服務範圍從產線上的自動化設備、設備與設備間的搬運、到工廠的清潔等應用，並發揮公司在精密機械、控制工程上的硬體優勢，以及智慧工廠雲端系統軟體上的結合，為未來營運帶來正面的挹注。

