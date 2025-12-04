焦點股》和椿：美國激勵非紅供應鏈 帶量漲停鎖死

〔記者方韋傑／台北報導〕美國政府近日傳出向當地機器人業者強調產業發展的重要性，被外界視為與中國角逐機器人領域的國家力量，非紅供應鏈可望受惠。和椿(6215)股價在今日盤中亮起紅燈，截至上午11時3分暫報漲停價112.5元，成交量2317張，尚有超過4200張漲停價委買單尚未成交。

和椿近兩年聚焦AI與機器人解決方案，第二曲線成長動能持續放大。管理層指出，在半導體基礎建設強勁需求帶動下，公司2025年訂單能見度已延伸至明年下半年甚至更長，明年營收可望維持雙位數成長。主力成長來自機器人、半導體設備模組，搭配策略性合作深化，推升整體營運動能。

廣告 廣告

管理層進一步說明，第一曲線(自動化零組件代理與整合服務)仍穩健成長，第二曲線(AI與機器人)則快速拓展，雙引擎推升整體營運規模。公司透過與日本、美國、德國及中國多家策略夥伴合作，加速導入智慧物流、智慧製造及智慧服務，亦在全台70多個產業園區舉辦研討會，協助中小企業加速導入自動化。

【看原文連結】

更多自由時報報導

外資買超前10大出爐！這檔塑化連2買霸榜 爆量狂飆

台股收盤》台積電領AI股再攻一波 指數收漲228點

國泰金漲聲響起！三大法人喊買 投信出手就霸榜

投信買不停卻對金融股大提款！凱基金不是最慘 最大苦主是這檔電子

