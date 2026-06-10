焦點股》和碩：AI下半年發酵 挑戰重回百元

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和碩看好集團AI伺服器即將進入放量階段，下半年相關業績將迎來顯著成長。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠和碩(4938)看好旗下AI伺服器業務將於第三季、第四季發酵，可望帶動相關業績大幅成長，在市場期待營收綜效點火下，和碩今日股價逆風大漲，高點觸及99.4元、上漲近5%，盤中振幅達到7.36%，截至上午11時28分暫報97.9元，漲幅2.94%，成交量1萬9921張，可望挑戰重回百元大關。

和碩看好集團AI伺服器即將進入放量階段，下半年相關業績將迎來顯著成長、全年10倍成長無虞。為因應需求，和碩除了持續擴充生產空間，生產人力也可能倍增至3至4倍。隨著美國廠完成測試並開始導入客戶驗證，加上Neo Cloud(新型雲端服務商)布局逐步開花結果，看好2027年至2028年仍可延續爆發性成長。

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相較AI伺服器需求，和碩認為PC(個人電腦)市場則仍偏保守，主要是CPU與記憶體供應量仍有限，因此產品策略將轉向高階機種，預估全年PC出貨量可能呈現個位數衰退。雖然第一季與第二季受惠價格因素帶動，營收未明顯下滑，但第三季與第四季終端需求能見度仍待觀察，品牌客戶對後續銷售表現態度仍偏審慎。

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