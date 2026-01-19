焦點股》啟碁：毛利率提升 亮燈漲停

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股啟碁(6285)受惠2025年第四季毛利率、獲利提升，今日股價開高後不到1分鐘即攻上漲停118.5元，截至10:13分，股價仍鎖漲停，成交量逾1.09萬張，漲停委買張數逾5700張。

啟碁2025年第四季受惠營運規模擴大，以及車用產品線佔比提高，毛利率14.1%，創2017年第一季以來新高，稅後盈餘9.87億元，季增48.4%、年減3%，每股稅後盈餘2.06元，2025年每股稅後盈餘為6.41元。

市場法人表示，近期記憶體價格顯著上漲，啟碁網通產品出貨雖將受到記憶體價格提高所影響，但車用產品與低軌道衛星相關業務受記憶體價格影響較低，且2026年成長性較高，預期營收規模放大，亦有利於毛利率向上，營收、獲利可望較去年成長。

市場法人指出，啟碁產品結構將出現質變，將自傳統無線網路產品供應商轉型至更高階的產品，其中包括美系交換器領導廠商之企業用800GbE高階交換器產品將第三季開始出貨，預估今年佔營收比約0-5%營收；而美系光通訊領導廠商之全光交換器OCS(Optical Circuit Switching)則可望在2027年開始貢獻營收，再加上低軌道衛星產品動能則維持強勁，持續看成長。

