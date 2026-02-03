焦點股》嘉澤：輝達新品添柴火 猛攻漲停

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器股王嘉澤(3533)受惠於輝達(NVIDIA)新產品最快在第二季、第三季就能挹注營運柴火，可望帶動2026年整體營收年增1成，今日在台股絕地大反攻之際備受買盤加持，開盤就亮起紅燈，截至上午9時16分暫報漲停價1605元，成交量821張，漲停委買張數約1110張。

嘉澤看好今年業績成長10%的主要動力來自於下游強勁的AI高速傳輸需求，諸如PCIe 5、DDR5等產品走向成熟後，也會進一步朝著PCIe 6、DDR6等新品方向迭代，全年合併毛利率目標站穩51%，輝達新產品線的貢獻比重會在5%至8%

由於高階AI伺服器強化導入液冷散熱解決方案，嘉澤去年的通用快速接頭(UQD)，以及輝達認證的快接頭(NVQD)出貨超過1萬顆，管理層看好今年的訂單動能將優於去年，策略客戶的業績貢獻也不排除年增中、高個位數百分比，管理層正積極開拓越南新產能以因應客戶需求。

