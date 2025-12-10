焦點股》國巨*︰外資主力搶進 股價爆量大漲

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件龍頭廠國巨*(2327)今(10)日放量上漲，截至9:54分為止，股價上漲6元、暫報245.5元、漲幅達2.51%，成交量高達2.85萬張，不到一小時成交量已超過昨日成交量，不少股民歡呼「巨哥啟動了」、「快點衝」。

收購芝浦電子(Shibaura Electronics)的購併效益，以及高階產品與AI相關應用需求持續強勁，國巨*11月營收122.65億元，創下單月營收歷史新高紀錄，累計前11個月營收1205.79億元、年增7.5%，續創同期新高。

廣告 廣告

昨日外資買超3246張、投信買超13張、自營商買超25張，合計三大法人買超達3284張，主力買超達2959張，買超券商以新加坡瑞銀、摩根士丹利為主；法人分析，從籌碼面來看，國巨*量能在這波台股大漲之際並未明顯放大，融資融券使用率也低、籌碼乾淨，再加上基本面強勁，三大法人與主力買超，年底作帳情可期。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》台虹：Google新款智慧AI眼鏡來了！股價直噴漲停

焦點股》穩懋：妖股轉世重生？ 直衝漲停

台股開盤》台積電、力積電領攻 指數漲逾170點

焦點股》緯創：11月營收創高 逆風帶量小漲

