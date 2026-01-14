焦點股》國巨：法人上看300元 股價大漲

〔記者張慧雯／台北報導〕受到法人給予被動元件大廠國巨*(2327)「買進」評等、目標價上看300元，再加上外資、主力連日買超，被動元件小兵超過5檔亮燈漲停，一哥國巨*股價跟著起飛，早盤最高來到285元，截至10:28分為止，股價上漲21.5元、暫報282元、漲幅達8.25%，成交量超過9.56萬張。

國巨去年成功併購芝浦，帶動全年營收達1329.3億元，年增9.26%，寫下歷史新高紀錄，法人報告認為，受惠AI相關產品營收占比提升帶動產品組合優化，國巨毛利率可望維持35%以上，今年度獲利可望雙位數成長。

觀察三大法人動態可發現，外資連三日買超國巨近3.3萬張，投信也連10買共計2.4萬張；主力昨日更大手筆買超達3.4萬張，買超券商以高盛、美林、瑞銀與凱基台北為主；法人認為，台股漲到3萬點以上，但國巨本益比仍低，吸引資金進駐。

