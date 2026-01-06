焦點股》國巨*：磁珠產品漲價 價量齊揚

〔記者張慧雯／台北報導〕受到被動元件龍頭國巨*(2327)旗下普思宣布部分鐵氧體磁珠產品漲價，再度引發市場對於被動元件漲價題材的關注，國巨*今日股價開高後在250元附近震盪，截至10:52分為止，股價上漲9元、暫報253元，成交量近3.9萬張。

受到銀價去年全年大漲高達160%，包括被動元件漿料廠勤凱(4760)去年宣布漲價，臺慶科(3357)的電感產品去年第四季也向代理商調漲價格，普思也指出，由於白銀等關鍵原物料價格長期居高不下，為確保產品品質、供應穩定性，將對部分磁珠產品實施價格調整。

廣告 廣告

觀察三大法人動態可發現，外資連續兩日買超國巨*累計達1.1萬張，投信連四買累計達1.68萬張，自營商連三買合計4609張，主力昨日也買超上萬張；法人分析，相較其他AI概念股來說，國巨*股價位階並不高，再加上營收獲利穩定，吸引資金進駐。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台積電一個人武林！指數站上30105點

群創好戲在後頭？外資反手爆砍4.52萬張 股價連8紅飆漲停

焦點股》鴻海：2025營收應創新高 買盤先卡位

昔唱衰台積電跌破500要求魏哲家道歉下台 台大副教授疑悄悄刪文

