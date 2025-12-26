焦點股》圓剛：AI邊緣運算加速成長 強攻漲停

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI邊緣運算暨影像直播領導品牌圓剛(2417)在24日法說會中指出，明年AI邊緣運算產業運用的營收比重上看5成，多項專案推進當中，帶動圓剛今日股價跳空開高，盤中攻上漲停38.9元、上漲3.5元或9.89%，近11時30分，成交量逾3000張，漲停委買張數約300張。子公司圓展(3669)也同步攻上漲停。

圓剛近日表示，AI邊緣運算應用穩定出貨的客戶比例提升，智慧城市、監控有大型專案落地，今年營收比重已達到40%，未來尚有無人機、機器人等5專案開發中，明年營收比重將達到50%，消費商業應用產品也將穩定成長，挹注營運向上。

不過24日三大法人對圓剛著墨不多，外資買超18張，當沖成交張數59張、佔比21%。

