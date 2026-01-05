焦點股》大同：三大法人連賣 股價疲軟

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同(2371)自上週改股臨會改選董事後，儘管董事長張榮華順利鞏固經營權，不過大同2025年先是遭台灣工程會停權、後是遭中國法院判賠131億天價賠償，股價走軟，今日開平走低，近11時10分，大同股價下跌0.35元或1.14%，暫報30.35元，成交量近8000張。

張榮華上週於股臨會中指出，針對中國法院判賠一事，已經委由台灣、中國律師，依照律師建議執行，不過法人預期，此案可能讓大同2025年每股虧損達到6元之多。不過，大同的土地資產豐沛，未來仍有望活化含總部、基隆、桃園土地，挹注營運。

上週五(1月2日)三大法人持續賣超大同，外資賣超4413張、為連3賣，投信賣超1329張、為連12賣，自營商賣超134張、為連3賣，三大法人合計賣超5876張；同日當沖成交量2939張、佔比16%。

