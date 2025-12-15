焦點股》大同：中國法院判賠131億 重挫跌停
〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同(2371)昨日突然重訊，指出大同已破產的子公司台灣華映與中國華映的賠償官司，遭中國法院判賠人民幣30.29億元(約新台幣131億元)確定，將影響每股逾6元，今日大同股價跳空跌停，暫報31.6元、下跌3.5元，成交量約1.1萬張，約11時，委賣張數9.2萬張。
大同13日重訊公告，因已破產子公司台灣華映連帶保證，而與中國華映有賠償官司，此官司經中華人民共和國最高人民法院裁決，仍判大同需賠償中國華映131億新台幣。不過，大同稱中國判決在台灣沒有執行力、將循兩岸法律途徑救濟。
上週五個營業日外資買超大同8661張、投信賣超62張、自營商買超2959張，三大法人合計買超近1.2萬張。上週大同股價本一路向上、週漲幅逾8%，無奈週末震撼彈一出重挫今日表現。
