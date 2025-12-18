焦點股》大同：判賠天價引震盪 股價跌深小反彈

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日老牌家電廠大同(2371)因遭中國法院判賠中國華映公司新台幣131億元，導致股價連日走跌，今日早盤也在平盤上下震盪，不過因大同股價處低檔，資金湧入下向上爬升，最高一度漲逾2%，近11時20分，大同股價上漲0.4或1.32%，暫報30.6元，成交量逾1.8萬張。

大同近日重訊宣布，因子公司台灣華映連帶保證之故，而與中國華映有賠償官司，經中國最高人民法院裁決，大同需賠償新台幣131億元。不過大同指出，中國判決在台沒有執行力，將持續循兩岸法律救濟。不過法人預估，此賠償可能在今年提列，將影響每股稅後盈餘約6元。

昨日外資賣超大同3856張、連2日合計賣超逾萬張，投信昨也賣超8970張、自營商賣超329張，三大法人合計買超1.3萬張；昨日當沖成交量近2萬張、佔比35%，近2日當沖熱度略升，宜留意後續股價波動。

