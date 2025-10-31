焦點股》大同：明年拼雙位數成長 市場觀望
〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電與機電廠大同(2371)近日在淨零永續展中釋出未來展望，對明年電力、新能源事業成長仍正向看待，不過近2日股價震盪，今日股價雖然一度爬回平盤上，不過近11時30分，大同股價走軟、跌勢擴大，下跌0.45元或1.24%，暫報35.85元，成交量近1.2萬張。
大同總經理沈柏延近日指出，明年整體營運有望雙位數成長，電力、太陽能事業群仍扮演成長引擎。此外，大同積極切入AI資料中心商機，在熊本找到合適土地、電力來源，正在物色CSP(雲端服務供應商)投資、進駐成為營運商。
不過，昨日外資再賣超大同1603張、已為連9賣，投信賣超54張，自營商買超1871張，三大法人合計買超214張；昨日當沖成交量為6645張、佔比27%，宜留意後續股價波動。
