焦點股》大同：股臨會完成董事改選 股價翻黑

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同(2371)昨日完成董事改選，並宣布持續以重電、地產等發展軸線拼成長，今日股價本開在紅盤上，最高漲逾1%，不過盤中賣壓湧現，股價由紅翻黑，近10時40分，大同股價下跌0.2元或0.63%，暫報31.7元，成交量逾4400張。

大同昨日召開股臨會改選董事，三立集團董事長張榮華續任董事長。針對營運，張在會中回應股東提問時說，大同總部的土地資產活化發展潛力大，期待與大同大學「共創雙贏」，重電事業則持續耕耘北美、日本、東南亞市場。

廣告 廣告

不過，昨日三大法人同步賣超大同，外資賣超5925張、由連7買轉賣，投信賣超98張，三大法人合計賣超6318張；昨日當沖成交量為1870張、佔比15%。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》大同：進入三立時代？ 股價走軟

台股收盤》台積電殺尾盤 指數跌103點力守28700點

台股封關》台積電飆1550元、指數登28978點 雙雙創新天價

群創玩真的！外資連2日霸榜瘋掃逾11萬張 爆巨量攻漲停

