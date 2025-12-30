焦點股》大同：進入三立時代？ 股價走軟

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同(2371)今日召開股臨會全面改選董事，市場認為，大同將正式改朝換代，成為三立集團董事長張榮華全面主導的公司。不過今日大同股價開低走低、一路走軟，近10時30分，大同股價下跌0.85元或2.61%，暫報31.75元，成交量逾7000張。

大同今日將在股臨會改選董事，根據候選名單，包含張榮華、黃寶慧、許良源，皆為張榮華人馬與傳媒產業人士，以及前任董事長王光祥之女王雅萱，並新增三立總經理高明慧及靖天總裁陸醒華，獨董則有緯來電視網董事長李鐘培、前行政院工程會副主委葉哲良、鼎喆國際商務法律事務所主持律師陳建成。

不過，昨日外資買超大同8027張、為連7買，投信賣超137張，自營商買超903張，三大法人合計買超8793張；昨日當沖成交量為3241張、佔比18%，近日當沖熱度略降。

