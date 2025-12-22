焦點股》大立光：宣布實施庫藏股 市場歡聲雷動

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學龍頭廠大立光(3008)宣布將買回庫藏股，從今日起至明年2月11日間將買回自家股票2670張，激勵大立光今日股價跳空開高，一度觸及漲停2265元，近11時30分，大立光股價上漲170元或8.25%，暫報2230元，成交量逾千張。

大立光19日宣布，董事會決議通過實施庫藏股，預計買回共計2670張，買回價格區間為1600元至3200元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，總金額上限為1796億元，將是台股史上最高價的庫藏股護盤上限金額，預計買回的股份則佔該公司已發行股份的2%。

上週五個營業日外資合計賣超大立光378張、投信買超144張、自營商買超25張，三大法人合計賣超210張；19日當沖成交量為29張、佔比9%。

