焦點股》大立光：雙利多 股價向上

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光(3008)近日啟動庫藏股計畫，上週已花6.83億元買回股份。自宣布啟動庫藏股後，大立光股價一路向上，今日也一度觸及漲停，近11時15分，大立光股價上漲145元或6.08%，暫報2530元，成交量約2700張。

大立光日前宣布，董事會決議通過實施庫藏股，預計買回共計2670張，買回價格區間為1600元至3200元，總金額限為1796億元。而大立光今年前11月累計營收為555.1億元、年增3%。

上週五(26日)三大法人同步買超大立光，外資買超73張，投信買超404張，自營商買超22張，三大法人合計買超499張，上週五個營業日三大法人則合計買超381張。

