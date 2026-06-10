焦點股》大立光：CPO快速開花 強攻漲停

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〔記者歐宇祥／台北報導〕昨日大立光(3008)董事長林恩平在股東會中釋出公司切入CPO(共同封裝光學)的正向訊息，FA(光纖陣列)產品最快有望明年貢獻營收，帶動今日股價跳空開高後、直奔漲停，近11時10分，大立光股價上漲385元、暫報漲停價4270元，創近6年來新高價，成交量逾2200張、漲停委買張數逾1100張。

林恩平昨日表示，大立光已打造出高精度FA(光纖陣列)產品，9月建置自動化試產線，供一家潛在客戶參觀，全力衝刺量產，若驗證順利，最快有望明年貢獻營收，未來市場趨勢將從一排走向多排，也有利於大立光。法人也看未來高階鏡頭、光學元件價值增加。

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不過，昨日外資賣超大立光359張、由連2買轉賣，投信買超108張，自營商買超94張，三大法人合計賣超157張；昨日當沖成交量為599張、佔比26.8%。

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