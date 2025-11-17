焦點股》奇鋐：三大法人連袂賣超 股價震盪

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日散熱族群在雙鴻(3324)強漲帶動下本有多檔股價上揚，散熱大廠奇鋐(3017)也一度漲近3%，唯近10時賣壓出籠，奇鋐股價翻黑，高低振幅約3.5%，近10時50分，奇鋐股價報平盤1420元、成交量逾3000張。

奇鋐日前指出，AI伺服器需求終端需求不墜，除輝達(NVIDIA)產品出貨、CSP(雲端服務供應商)的水冷滲透也提升，帶動奇鋐營運持續向上，散熱產品、風扇、機箱都將維持穩健成長，明年營運優於今年。

不過，上週五(14日)三大法人同步賣超奇鋐，外資賣超693張、投信賣超61張、自營商賣超215張，三大法人合計賣超969張；14日當沖成交量為3501張、佔比36%，宜留意後續股價波動。

