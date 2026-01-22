焦點股》奇鋐：今明年水冷展望正向 股價勁揚

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日AI伺服器供應鏈股價表現不俗，散熱大廠奇鋐(3017)股價雖然一度翻黑，不過在資金挹注下很快又翻紅走高，一度漲逾7%，維持高檔震盪，近12時，奇鋐股價上漲75元或5.86%，暫報1355元，成交量逾6000張。

奇鋐受惠伺服器水冷商機持續提升，2025年營運表現不俗，全年營收為1396.39億元、年增94.6%。該公司預期，因去年拉貨動能延續到首季，水冷產品出貨暢旺，元月、2、3月營運有望逐步增溫。法人則認為，奇鋐今年將受惠於輝達GB系列、ASIC同步成長而持續向上。

廣告 廣告

昨日外資買超奇鋐463張、為連3買，投信賣超140張，自營商賣超138張，三大法人合計買超184張；昨日當沖成交量則為1211張、佔比34%，應留意後續股價波動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》台達電：股價創新高 市值超車鴻海

焦點股》英業達：盤中飆破50元 衝近1年新高價

旺宏出關前夕爆量重挫兇手找到了！投信出手倒貨1.18萬張霸榜

台股收盤》台積電尾盤爆量下殺 指數收跌513點

