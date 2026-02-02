焦點股》奇鋐：台股震盪 股價走平

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日切入AI伺服器供應鏈的散熱廠商股價逆勢上揚，散熱大廠奇鋐(3017)早盤股價由黑翻紅，一度漲逾3%，唯因空方氣盛，近12時奇鋐股價又走回平盤，暫報1460元，成交量逾5000張。

奇鋐2025年全年營收達到1396億元、年增達到95%，創歷史新高，也是奇鋐全年營收首次破千億元關卡。今年AI伺服器需求仍強盛，供應鏈有望持續受惠GB300出貨與下一世代伺服器需求，奇鋐首季營運就有望持續向上，全年受惠GPU、ASIC動能。

上週5個營業日中，外資合計買超奇鋐8122張、投信賣超403張、自營商賣超257張，三大法人合計買超7423張；上週五(1月30日)當沖成交量為3452張、佔比50%，投資人應留意後續股價波動。

