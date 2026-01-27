焦點股》奇鋐：首季正向 股價大漲

〔記者歐宇祥／台北報導〕代工大廠近日陸續釋出今年展望，看AI伺服器今年市況仍強，散熱大廠奇鋐(3017)也正向看首季營運，並持續受惠美國CSP(雲端服務供應商)拉貨需求，今日奇鋐股價開平走高、維持盤上震盪，最高漲逾5%，近11時，奇鋐股價上漲55元或4.01%，暫報1425元，成交量逾4400張。

奇鋐去年營運顯著成長，且看第一季受惠去年底拉貨動能延續，營運有望持續向上。法人則指出，第一季受惠輝達GB300出貨放量，帶動水冷板、分歧管出貨增溫，全年的GPU、ASIC需求都持續向上，挹注全年營運走堅。

廣告 廣告

昨日外資買超奇鋐385張、為連6買，投信賣超23張，自營商賣超61張，三大法人合計買超301張；昨日當沖成交量為1584張、佔比38%，宜留意後續股價波動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》聯發科聯手記憶體狂飆 指數收32064點新高

焦點股》藥華藥：新藥獲美國NCCN推薦 股價狂漲

焦點股》台化：雙利多 大單搶進直奔漲停

宏碁出代誌？三大法人同步喊殺倒貨1.76萬張 股價綠油油

