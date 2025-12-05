焦點股》宇隆︰減速機進入人形機器人 股價站回200元

精密金屬零件廠宇隆(2233)減速機系列產品已導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測，今天早盤股價一度強漲至205元，截至9:31分，股價暫報200.5元，站回200元，漲幅4.43%，成交量1066張。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕精密金屬零件廠宇隆(2233)減速機系列產品已導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測，今天早盤股價一度強漲至205元、漲幅逾6%，截至9:31分，宇隆股價暫報200.5元，站回200元，漲幅4.43%，成交量1066張。

宇隆並與信邦(3023)簽署策略合作備忘錄，雙方將結合精密傳動、控制模組、連結設計與國際客戶服務能量，使TUF ONE不再只是單純減速機的供應，而能以更接近系統整合端的「模組化形式」切入市場，有助於縮短終端客戶導入時間，並快速滲透至不同類型的機器人、無人機、機器狗及自動化解決方案的平台項目。

宇隆指出，相較傳統汽車與自行車等零組件，減速機產品具備毛利率更高、整機系統綁定度深之特性，導入後的客戶黏著性高，明年減速機事業將進入量產周期，可望成為未來2~3年營收成長動能。

