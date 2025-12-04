焦點股》安國：3奈米AI ASIC專案明年發酵 早盤強攻漲停

神盾集團董事長羅森洲集結旗下各公司，全力搶攻AI市場。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾(6462)集團旗下IC設計廠安國(8054)今年開始展現轉型成效，全力發展AI(人工智慧)與高速運算(HPC)市場，另有車用、機器人、無人機等，目前安國已有多項AI專案開發中，安國已拿下首顆3奈米AI ASIC訂單，並完成預定台積電(2330)產能，預計5月完成設計定案(tape out)，後續進入量產，該專案為安國加入安謀(Arm)架構後的第一個代表作，公司看好未來可望為營收做出顯著貢獻。

廣告 廣告

安國早盤股價一度強攻漲停，再創波段新高，但獲利了結賣壓出籠，漲幅快速收斂，截至9:42分左右，安國股價上漲5.14%，暫報153.5元，成交量逾1.24萬張，已超越昨日全天成交量1.12萬張。

神盾集團董事長羅森洲先前表示，神盾集團全面布局「從晶片到智慧，從邊緣到雲端」，持續推動AI晶片設計、感測技術與異質運算平台的研發合作，並使用於AI Data Center，打造AI時代的完整供應鏈生態圈，明年神盾集團首顆3奈米CPU預計5月完成設計定案。

安國與乾瞻科技已聯合推出「使用於AI資料中心的3奈米CPU/AI HPC 異質運算/Chiplet 架構」，展示面向雲端伺服器AI運算的新世代平台，該平台採用3奈米製程與異質整合設計，符合Arm CSA標準，其創新整合趨勢展現高度靈活性以滿足AI運算的多樣性架構，可因應各應用市場急遽成長的AI需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》世芯：下一代AWS晶片出現敵手？跳水重挫

15歲少年做副業結果屌打上班族！靠「一台機器」就賺進25萬

中國遊客不來真的沒差！日本記者京都踩街嚇到！還呼 「人間地獄」

58歲經理存2400萬元提前退休 不到1年因「1大誤判」懇求下屬給兼職

