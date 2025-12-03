焦點股》定穎：每股現增價105元 漲停後跳水

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控(3715)公告擬辦理現增5900張，現增價每股105元，預計募集6.195億元、認股基準日為12月15日，定穎投控募資主要是為了償還銀行借款，早盤定穎爆量，一度衝上漲停，漲停價125.5元，約有1.74萬張在漲停價成交，但隨即出現賣壓，股價向下跳水，漲幅收斂，上下震幅逾6%。

截至10:30分左右，定穎股價上漲3.93%，暫報119元，成交量逾5.74萬張，較昨日全天成交量2.47萬張倍增。

定穎子公司超穎電子已於10月在上海A股掛牌，超穎加速投資建設AI算力高階PCB擴產，超穎轉投資的泰國廠成為定穎未來推升營運的主要動能，今年已開始進入量產，產能利用率逐步提升，隨著泰國廠虧損收斂，該公司預估，就目前接單情況來看，泰國廠明年AI與網通產品出貨可逐季上揚，有助未來獲利表現。

