焦點股》富喬：下週召開法說會 內外資搶先布局

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB玻纖布廠富喬(1815)因高階玻纖布產品供不應求，近期重新獲得內外資法人青睞，近3個交易日外資大買富喬3.66萬張、投信買超4596張，富喬本週以來股價逐步上揚，今日再帶量攻擊，早盤大漲逾5%，一度平歷史天價96.5元，富喬即將在12月31日召開法說會，屆時將對市況與明年做出最新展望。

截至9:26分左右，富喬股價上漲4.6%，暫報95.5元，成交量逾5.13萬張。

PCB上游關鍵材料今年因AI伺服器需求強勁造成缺貨與漲價，其中T-Glass高階玻纖布供應最為吃緊，富喬已從傳統玻纖布轉型至高階且高毛利的低損耗(Low Dk/Low Df)產品，轉型成效在今年開始顯現，11月合併營收創歷史新高，累積前11月合併營收年增達45.01%。

富喬指出，針對AI伺服器所需的關鍵高階材料Low Dk已完成專利布局並量產，逐漸提高Low Dk先進製程產能比重，800G交換器及M8高階CCL(銅箔基板)所需之世代Low Dk產品也通過客戶認證，預計Low Dk先進製程產能比重有望倍增，到本季可提升至50%以上，有助獲利表現。

