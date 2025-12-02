焦點股》富喬：甩開南亞結盟日東紡利空 帶量噴漲

IC設計龍頭聯發科（2454）從9月起頻遭外資唱衰，各家外資幾乎全面看淡聯發科明年表現，連向來最挺聯發科的美系外資也在短短一週內二度下修聯發科目標價，導致聯發科股價跌跌不休，從9月16日的1545元高點以來，到了11月21日的最低點1130元，暴跌26.8%，更跌破4月股災的低點，沒想到上週因Goo

自由時報 ・ 1 天前