焦點股》富邦媒：董座喊話重回千金股 不畏處置

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〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒(8454)在董事長蔡明忠稱想要回到千金股行列、加上重量級ETF00919將富邦媒加入成分股，帶動其股價連續數日強漲，儘管從今日起被打入處置股票，股價本在平盤之下匍匐，但盤中大單湧入，股價翻紅急拉，一度強漲逾9%，近11時10分，富邦媒股價上漲33.5元或7.85%，暫報460元，成交量逾1500張。

蔡明忠日前於股東會後表示，富邦媒想要重回千金股地位，並且一直有併購的想法，以強化未來成長動能、或補足momo在電商業務所欠缺的版圖。富邦媒近年也持續強化北中南倉儲佈局，湖口園區預計2029年完工啟用。

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蔡明忠也說，富邦媒採取雙軌成長策略，強化本業有機成長，並透過併購獲取科技人才，以與蝦皮等強敵競爭；昨日外資買超富邦媒48張、投信買超1250張，為連7買、自營商賣超7張，三大法人合計買超1291張。

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