焦點股》富采：光電大展帶動題材 漲停鎖死

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〔記者方韋傑／台北報導〕2026年台灣光電大展(Touch Taiwan)昨日正式開跑，LED廠富采(3714)今日在集團齊心發功之下，隨著友達(2409)漲停鎖死，富采股價同步帶量亮起紅燈，截至上午9時56分暫報漲停價57.3元，成交量4萬673張，尚有69張漲停價委買單尚未成交。

富采本次聚焦「光通訊」與「感測自動化」兩大具長期成長動能的新興應用，並結合深耕多年的「Micro & Mini LED」與「車用光電」兩大核心技術，完整呈現四大高值化應用布局。管理層看好在智慧移動、智慧製造與高速運算等趨勢驅動下，光電產業正由過去的單一元件競爭，快速邁向系統整合與高附加價值應用發展。

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富采指出，公司以化合物半導體技術為核心，憑藉從磊晶、晶粒、封裝到模組的垂直整合優勢，攜手生態圈合作夥伴布局Micro LED、VCSEL與CW-DFB雷射三大光源，此次展會不只展示本身以及集團夥伴的發射與接收光源元件技術與產品，亦結合生態系夥伴展示對應不同傳輸距離的光源模組。

富采強調，公司目標持續深化光電技術於多元應用場域的落地，推動產業升級，並開創新一波成長動能，打造具備長期成長潛力的高值應用引擎。本次Touch Taiwan展出，不僅展現富采從元件供應商轉型為光電整合解決方案提供者的實力，更是在AI與智慧應用浪潮下，持續提升技術門檻與產業價值的決心，為未來營運與投資布局奠定穩固基礎。

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