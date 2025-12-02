焦點股》尖點：10月獲利跳增 帶量噴漲

尖點董事長林序庭(左)與尖點總經理林若萍。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽針廠尖點(8021)昨公布10月自結獲利，在高階鑽針供不應求帶動下，10月單月淨利5681.4萬元，年增126.1%，單月每股稅後盈餘0.4元，加上尖點昨與臻鼎-KY(4958)簽署戰略合作協議，正式建立全面的策略夥伴關係，帶動尖點一早股價開高，帶量一度上漲近5%，短線有機會挑戰歷史新高147元。

截至9:12分左右，尖點股價上漲2.97%，暫報138.5元，成交量逾1.01萬張，已超越昨日全天成交量。

尖點表示，目前客戶需求相當強勁，高階鑽針供不應求，明年高階產品在載板復甦帶動下，比重有望提高至50%，看好明年表現，目前客戶需求強勁，尤其是AI伺服器及高速運算等相關應用客戶，公司已於今年下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第1季全數到位，月產能將由3100萬支，提升至3500萬支，明年新的擴產計畫持續積極規劃中。

