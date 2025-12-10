焦點股》康舒：買盤進場力挺 滾量上漲

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒(6282)鎖定伺服器到整櫃級電源系統，致力於打造完整解決方案，提前佈局未來兆瓦級AI資料中心商機，在買盤力挺之下，康舒今日盤中股價觸及43.45元，一度大漲8.35%，截至上午11時35分暫報40.7元，漲幅1.62%，成交量5萬1234張。

康舒指出，今年前三季旗下AI相關產品營收佔比由去年同期的13%提升至近20%，年增逾五成，將持續投入AI相關研發，以支撐未來新產品線。管理層看好第四季營收預計維持穩定。明年的成長動能主要來自企業用電源與電信業務，隨著電信市場回溫及美國利率可能下降，企業客戶更有資源進行電信基礎設施佈局

廣告 廣告

面對AI與高效能運算帶來資料中心功率密度快速攀升，康舒持續推動伺服器、機架與機櫃三層級的電源技術升級。在伺服器層級，已強化高功率密度與動態功率管理；在機架層級，33kW等級電源系統正在接受大型系統廠認證，足以支援輝達GB300 NVL72等AI平台；機櫃層級則將導入高電壓直流架構，以降低輸配電損耗並支援兆瓦級資料中心能源需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》台虹：Google新款智慧AI眼鏡來了！股價直噴漲停

焦點股》緯創：11月營收創高 逆風帶量小漲

焦點股》英業達：11月營收雙減 滾量下跌

台股開盤》台積電、力積電領攻 指數漲逾170點

