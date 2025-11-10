焦點股》建準：法說會放利多 市場拍拍手

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇大廠建準(2421)因上週法說會釋出正向訊息，近日股價持續向上，今日也跳空開高，漲幅一度達9%，股價維持盤上震盪，近11時30分，建準股價上漲13元或7.72%，暫報181.5元，成交量近3.5萬張。

建準上週於法說會中指出，受惠AI伺服器需求帶動，第三季、前三季獲利表現皆創高。除風扇產品外，明年第一季就可量產水冷板，CDU(冷卻液分配裝置)、風扇牆等也如期推進，正向看水冷領域發展。

上週五個營業日外資買超建準5377張、投信買超14張、自營商買超822張，三大法人合計買超6213張；7日當沖成交量為6731張、佔比33%。

