焦點股》建準：AI產品需求旺 股價強漲
〔記者歐宇祥／台北報導〕輝達(NVIDIA)財報表現優於市場預期，帶動供應鏈股價反應，今日散熱族群表現也不俗，散熱風扇大廠建準(2421)因將持續受惠AI伺服器商機，對明年營運看得正向，今日股價跳空開高，最高漲逾8%，近11時20分，建準股價上漲11.5元或6.46%，暫報189.5元，成交量逾9500張。
建準受惠輝達(NVIDIA)GB300伺服器拉貨，第三季、前三季獲利表現佳。該公司看明年伺服器散熱需求持續，輝達GB系列伺服器產品持續出貨，ASIC動能仍強，明年營運將優於今年。
不過昨日外資賣超建準855張、為連3賣，投信買超1205張、自營商賣超155張，三大法人合計買超195張；昨日當沖成交量為3951張、佔比55%，明顯增溫，投資人應留意後續股價波動。
