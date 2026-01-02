焦點股》建通：台灣廠助攻營運 帶量漲停

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通(2460)受惠於台灣廠區特殊新型銅材廠累計出貨量突破100公噸，後續可望推升整體業績走揚，在買盤加持之下，建通今日股價在午盤之前亮起紅燈，截至中午12時45分仍暫報漲停價22.1元，成交量1270張，尚有191張漲停價委買單尚未成交。

建通指出，公司將全力擴展台灣廠區的特殊新型銅材產品的廣度與深度，積極佈局高導電匯流銅排、異型導體銅材、平板材、細晶銅桿及無氧壓延銅箔等高階應用製品，滿足市場新能源車、伺服器導熱散熱銅件、高導電力等金屬材料領域，期以更多元的產品組合推升未來營運績效。

建通提到，公司未來將持續強化端子營收，在電器插頭類端子方面，將應用越南新廠的生產優勢，持續強化業界競爭力，同時在中國市場大力推展新型官方標準的半絕緣插頭轉換商機，致力於打入大宗電器電源線、車用電源線、排插及適配器等領域。

