焦點股》技嘉：AI新品衝營運 帶量大漲

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉(2376)昨日宣布子公司技鋼正式上市全新的輝達(NVIDIA)RTX PRO 6000伺服器，實現運算、網路與軟體層的整合，全面加速從資料到AI的完整工作流程，後續可望強力挹注營收，激勵今日股價大漲，截至上午11時36分暫報281.5元，漲幅5.43%，成交量5525張。

技嘉指出，技鋼此次在RTX PRO 6000系統，整合輝達多項先進技術，包括Blackwell伺服器版本的圖形處理器(GPU)、BlueField-3 的資料處理器(DPU)、ConnectX-8 超級網卡(SuperNIC)與企業級人工智慧(AI Enterprise)軟體平台，打造低延遲、高頻寬的互聯架構，支撐可擴充的分散式AI訓練。

技嘉提到，技鋼此次釋出的新伺服器，在AI推論效能方面的表現能力，比起前一代產品提升最高5倍，支援從智慧代理(Intelligent Agents)、大型語言模型(LLM)推論、3D模擬到影像分析等多樣化AI工作負載。系統相容 Windows、Linux、Kubernetes與其他虛擬化環境，可無縫導入既有基礎架構。

