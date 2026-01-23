焦點股》新盛力：受惠AI電力題材 股價盤上震盪

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠AI電源與電力題材，近2日電源供應器、重電族群股價大漲，今日BBU(電池備援電力模組)族群交投也熱絡，鋰離子電池模組廠新盛力(4931)股價帶量勁揚，一度漲近7%，不過隨即攻勢放緩，近10時20分，新盛力股價上漲0.5元或0.3%，暫報166.5元，成交量逾1.4萬張。

新盛力2025年營收為24.5億元、年增23%。該公司日前指出，目前發展主力放在資料中心備援電池模組，去年出貨雖稍有波動、不過第四季已見回溫。根據研調機構預估，因CSP(雲端服務供應商)在AI伺服器及高階AI計算專案資本支出大幅增長，整體產業需求正向，AI伺服器功率也提升，將帶動供應鏈成長。

廣告 廣告

昨日外資賣超新盛力631張、為連2賣，投信賣超1015張，自營商買超42張，三大法人合計賣超1604張；昨日當沖成交量為7810張、佔比49%，投資人應留意後續股價波動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》奇鋐：今明年水冷展望正向 股價勁揚

焦點股》仁寶：旺年會釋AI利多 滾量大漲

3萬2到了！聯發科發爐飆漲停 指數漲近300點登32042點新高

投信賣超前10大出爐！友達不是最慘 這檔連14賣霸榜

