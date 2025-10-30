焦點股》新紡：北士科土地題材火熱 滾量觸漲停
〔記者方韋傑／台北報導〕台北市長蔣萬安昨(29日)宣布輝達(NVIDIA)選定落腳北投士林科技園區T17、T18基地，11月底前可以完成與兩塊基地地上權人新光人壽的解約。消息一出，北士科周邊不動產題材大受激勵，其中手握大量資產的新紡(1419)今日股價開盤不久即攻上漲停63.6元，截至上午9時33分暫報61.1元，漲幅5.43%，成交量1989張。
除了土地資產活化之外，新紡在本業方面，今年因應客戶地緣計畫的要求，預計成立印尼海外子公司，進行擴廠規劃，分散集中生產的風險。同時，也將繼續深化產品發展的多元性及增加新客戶拓展的計畫，讓外銷成品布繼續成長。也會持續執行「5+3年」的海軍軍品營運權利，並進行研改及發展自費商品，多線發展營收。
此外，新紡鎖定企業ESG需求，透過旗下團體制服部門推動成衣回收計畫，發展自有可回收材質的服裝品牌「FYNE」，進一步開發生物基質材料，打造100%循環，經久耐用等系列產品，提升新產品附加價值及門檻，達到節能減廢目標。在廠區藉由設備優化，數據分析，提升現有製程，改善能源使用效率。
