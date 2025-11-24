焦點股》新紡：北士科題材升溫 帶量漲停

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達(NVIDIA)進駐北士科題材持續升溫，由於該公司正式向台北市政府提交投資意向書，並申請修正投資計畫，將挹注金額追加至10億元，帶動周邊土地資產題材，其中，老牌紡織廠新紡(1419)今日盤中股價飆升，截至中午12時暫報漲停價74元，漲幅9.96%，成交量2470張、漲停委買張數約340張。

新紡在本業方面，管理層繼續深化產品發展的多元性及增加新客戶拓展的計畫，目標使外銷成品布逐年成長。海軍標案方面，今年營收貢獻上看4億元，有助於公司多元發展。此外，團體制服部門則耕耘成衣回收計畫，推動環保團體服事業。

市場分析方面，新紡看好時尚機能型服飾持續流行，全球越來越強調結合流行元素和功能性的產品，且主要品牌客戶除了網購需求不墜，也在亞洲積極展店，對機能性服飾需求顯著增加，同時倡導環保，主張成衣使用回收材質，以利永續循環，舉凡可降解素材、廢衣回收等商機，均為新紡發展強項。

