焦點股》旺宏：法說會利空 重挫跌停

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏(2337)昨召開法說會並公佈第三季財報，稅後虧損8.62億元，每股稅後虧損0.47元，連續虧損9季，第四季恐也難轉虧為盈，要看明年改善的機會；因第三季營運不如預期，旺宏董事長吳敏求也非常不滿意，法說利空衝擊旺宏今股價以35.9元開出，盤中並打入跌停，來到34.65元，截至9點36分，成交量逾17萬張。

旺宏法說會前獲外資調高目標價，股價飆漲，昨收38.5元，連4漲累計漲幅達37.99%，昨成交量達41.2萬張，高居台股成交量之首，其中，外資買超逾5萬張，累計4個交易日共大買14.9萬張。

吳敏求表示，旺宏逐季致力出清庫存，但因非標準化產品仍需努力去化，加上工廠閒置問題須更努力改善，他從11月起重出江湖，將研發團隊與工廠整合，市場變化看起來是有利旺宏的，希望往後一年做出有效成績，明年能轉獲利。目前NOR快閃記憶體需求成長、大廠退出eMMC儲存記憶體也有助填產能，同時價格也上漲中。

